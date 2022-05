Mãe de menina imprensada por carro alegórico se defende em rede social

A mãe de Raquel Antunes se defendeu, na noite deste domingo (1º), das críticas sobre ter tido responsabilidade na morte da criança. Marcela Portelinha se posicionou pelo Instagram da filha de 11 anos, que não resistiu após ser imprensada num poste por um carro alegórico na Marquês de Sapucaí.

“Oi, eu sou uma anjinha, não posso responder por mim, então é minha mãe que está falando com todos vocês. Sou eu, Raquel. Vim dizer que amo todos vocês e estou vendo o sofrimento de vocês por mim. Todos que estão criticando a minha mãe, Marcela, a culpa não é dela. Eu que subi por conta própria! Não tenho muito tempo para falar. Mãe, eu te amo. Seja forte e corajosa. Não temas e não desanime, eu sou teu Deus”, colocou Marcela, em texto publicado.

Hoje (2), a polícia deve ouvir o presidente da Liga RJ, que representa as escolas de samba da Série Ouro. Até o momento, oito pessoas já prestaram depoimento na 6ª DP (Cidade Nova), que investiga o caso. Entre elas, Marcela Portelinha e um diretor da escola de samba Em Cima da Hora, que disse ter contratado um reboque “de boca” no final do desfile na Sapucaí.

O motorista do carro alegórico que vitimou Raquel não compareceu à delegacia na última quinta-feira (28). Segundo a agremiação, o funcionário não foi localizado.