Mãe denuncia móveis estragados e falta de estrutura no PA Infantil

Maca amparada por uma telha, móveis enferrujados e uma mãe preocupada por ver que o filho seria medicado nessas condições, após passar mal e ser atendido no Pronto Atendimento Infantil, popularmente conhecido como ‘Pazinho’. A cena foi registrada pela dona de casa, Débora Gonçalves, na última terça-feira (3).

Em entrevista à TV Cidade, Débora disse que ficou preocupada quando percebeu a situação em que estão os móveis da sala para medicação da unidade de saúde. “Na hora que ele subiu na maca para esperar o medicamento um pedaço de telha que estava no pé apoiando escapou e ele quase caiu”, afirma.

Confira abaixo a entrevista:

Procurada, a Secretaria de Saúde Municipal emitiu a seguinte nota:

“A Coordenação do Pronto Atendimento Infantil explica que já está com a compra de móveis e equipamentos feita e a solicitação da entrega está em andamento. A Coordenação destaca ainda que no período da alta da Covid-19 as empresas atrasaram as produções e por esse motivo o mobiliário e equipamentos do PA Infantil não foram trocados antes.”