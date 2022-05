Maio Amarelo | Alunos da Escola Militar Tiradentes recebem orientações sobre o trânsito

A formatura alusiva ao ‘Maio Amarelo’ aconteceu na manhã desta segunda-feira (2) na Escola Militar Tiradentes, em Rondonópolis (MT). A Escola possui mais de 1.100 alunos militares que devem participar da semana do trânsito. O movimento tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo, com um trabalho de conscientização da população.

“Eles são responsáveis também pelo trânsito. Eles como passageiros têm que orientar os pais, os irmãos mais velhos, os parentes a não cometerem crimes de trânsito, infrações de trânsito. A Polícia Militar tem essa preocupação além da parte da segurança pública

também da parte educacional e principalmente com nossos alunos da Escola Militar” explica o Tenente Coronel Candido.

Ainda durante o evento o Coronel ressaltou sobre as programações durante a Semana do Trânsito.

“Eles vão passar durante essa semana por instruções, por orientações de trânsito por parte de militares, por parte de civis, especialistas nessa área e o intuito é sempre beneficiar e melhorar o atendimento ao aluno da Escola Militar Tiradentes e conscientizá-los de que o trânsito mata, o trânsito é um caso que tem que ser levado a sério e deixar claro que eles não podem pilotar motos, dirigir veículo tendo em vista serem todos menores de 18 anos, mas eles têm a responsabilidade em orientar e fazer aqui um trânsito melhor no município de Rondonópolis” esclarece o Coronel Candido.

O Secretário de Trânsito Lindomar Alves ressalta que o trânsito possui três vertentes.

“A primeira delas é a educação, sensibilização, a consciência, atenção, respeito, as normas. A segunda, a sinalização e engenharia, então a gente pode incluir aí sinalização horizontal, vertical, semáforos, rotatórias, viadutos enfim as ferramentas que são implantadas em uma cidade para fazer com que as pessoas se desloquem com segurança e com fluidez e a última vertente é a da fiscalização, ou seja, quando todas as duas anteriores falham você na realidade tem que empregar a fiscalização que é: ou pelo amor ou pela dor. Então na última fase a fiscalização. Esse mês do ‘Maio Amarelo’, sinal amarelo no semáforo é de alerta, atenção e a Escola tem mais de 1 mil alunos, esses alunos vão para suas casas, vão para seus espaços e podem contribuir muito com essa mudança de prática, postura visando coibir os acontecimentos de acidentes que venham trazer traumas e produzir óbitos na nossa cidade de Rondonópolis eles são na realidade multiplicadores de uma mensagem muito importante a favor da vida” finaliza o Secretário.