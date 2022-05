Maior evento da enfermagem de Mato Grosso começa nesta quarta-feira; confira

A Semana de Enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT), maior evento de enfermagem do estado, começa nesta quarta-feira (11/5) e, neste ano, será realizada de forma 100% virtual. A 9ª edição da Semana de Enfermagem traz debates e também cursos gratuitos com certificado para os participantes.

A abertura do evento será realizada às 19 horas, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Coren-MT. A convidada para a palestra magna, que tem o tema “Avanços e conquistas da Enfermagem no século XXI”, é a professora Luana Cássia Miranda Ribeiro, que é doutora em enfermagem pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e docente na mesma instituição.

O evento será realizado até 20 de maio, com palestras, mesas redondas e cursos de qualificação. Todas as atividades são gratuitas, sendo necessário apenas realizar a inscrição no site da 9ª Semana de Enfermagem para poder participar.

Além do tema da palestra magna, a Semana de Enfermagem também debaterá o empreendedorismo na enfermagem, atendimento de emergência na atenção básica, legislação trabalhista, enfermagem forense, formação e regulação da profissão, comissão de ética nas instituições de saúde, entre outros.

“Queremos proporcionar aos enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras a possibilidade de participar de discussões e capacitações gratuitas. Escolhemos fazer o evento on-line para que profissionais da enfermagem de todo o estado possam participar desse conteúdo de qualidade que foi preparado pelo Coren-MT”, afirma a presidente do Coren-MT, Lígia Arfeli.