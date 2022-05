A equipe do Sanear realizará manutenção na caixa d’água do antigo Aeroporto nesta quarta-feira (11), das 7h às 12h. Os bairros Jd. Adriana, Residencial José Sobrinho e Residencial Dom Ozório I e II, vão ser afetados com desabastecimento no período de execução dos trabalhos.

Foi informado ainda que em caso fortuito ou força maior o período de manutenção poderá ser prorrogado.

O abastecimento será retomado gradualmente logo após a execução dos reparos.