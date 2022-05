Mato Grosso lidera ranking nacional de fiscalização de serviços de arquitetura

No mês de abril, Mato Grosso ficou em 1º lugar como o estado que mais fiscalizou serviços de arquitetura e urbanismo do país. De acordo com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso (CAU/MT) foram emitidos 353 relatórios de fiscalização no período. Em 2º lugar está o Rio Grande do Sul com 303 relatórios e em 3º lugar o Tocantins com 226 documentos emitidos.

Em 2021, Mato Grosso também ficou em 1º lugar nacional em emissão de relatórios de fiscalização. Ao total foram 3.813 documentos emitidos no ano. Primavera do Leste foi a cidade mais fiscalizada do país, ficando em 1º lugar com 906 documentos emitidos no município. Considerando janeiro a abril de 2022, três cidades do Mato Grosso estão entre as mais fiscalizadas do país: Sinop (3º), Primavera do Leste (4º) e Cuiabá (5º).

A fiscalização do exercício da arquitetura e urbanismo busca garantir à sociedade serviços de qualidade, prestados por profissionais com a devida formação técnica, garantindo assim sua segurança e bem-estar. Os agentes realizam visitas em obras e verificam a existência dos documentos necessários; fazem orientações em condomínios, feiras e eventos; garantem o cumprimento das normativas vigentes; entre outras atribuições.

Qualquer cidadão pode contribuir com os trabalhos do Conselho e registrar uma denúncia. Basta acessar o site do CAU/MT (www.caumt.gov.br) e no menu principal, acessar o campo “Serviços Online” e em seguida o submenu “Denúncia”. Você será direcionado para um formulário para preencher detalhes da irregularidade com espaço para anexar documentos comprobatórios. Lembrando que o serviço é gratuito e pode ser realizado de forma anônima.