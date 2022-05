Meio Ambiente reforça fiscalização com mais 110 caminhonetes

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) busca reforçar a fiscalização do desmate ilegal e combate aos incêndios florestais em 2022 com o aluguel de novas 110 caminhonete 4×4. Os veículos são novos e somam à frota já existente nas instituições, o que representa um incremento para as ações de campo. Foram investidos R$ 6,2 milhões para custear o contrato de doze meses.

Dos veículos novos, serão destinadas 60 caminhonetes para o Corpo de Bombeiros e 50 para uso da Sema-MT.

“A Sema também participa ativamente do combate aos incêndios, principalmente financiando essas ações. Nesse ano serão R$31 milhões diretamente aplicados no plano de combate aos incêndios, e desse total, mais de R$ 20 milhões são repassados pela Sema”, conta o secretário executivo da Sema, Alex Marega.

Os veículos possuem assistência 24h para atender às necessidades de manutenção das viaturas durante os atendimentos de ocorrências de combate à exploração florestal ilegal, desmatamento ilegal e aos incêndios florestais e foram contratados por meio de pregão eletrônico 011/2022/SEMA, na modalidade menor preço.

A aquisição faz parte do Plano Estadual de Combate aos Incêndios Florestais, que prevê R$ 60 milhões de investimento nas operações ambientais em 2022. Também reforçam a atuação do Estado durante o período proibitivo do fogo para limpeza e manejo de áreas entre 1º de julho e 30 de outubro de 2022.