Mesmo com candidatura de Tebet, nomes do MDB em Mato Grosso seguem com Bolsonaro

Nomes MDB em Mato Grosso seguem inclinados ao apoio à candidatura do atual presidente da República e pré-candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), em 2022. Ainda que a executiva nacional do partido confirme a candidatura da senadora Simone Tebet na corrida ao Planalto pela chamada terceira via, no Estado o palanque tende a ser outro.

Recentemente, pressionado, o MDB-MT liberou seus filiados para seguir de forma independente nestas eleições, apoiando as candidaturas à Presidência, Governo e Senado e compondo seus palanques sem restrição. Fato é que, mesmo antes da liberação, nomes fortes já haviam dado o recado. Entre eles, a deputada estadual Janaína Riva.

Janaína, desde o início, se posicionou em apoio ao projeto bolsonarista em 2022. Por dias, houve, inclusive, a possiblidade de deixar o MDB caso o partido intervisse na escolha. A deputada estadual pré-candidata à reeleição à ALMT, como se diz, bateu o pé e ganhou a briga. Ficou no MDB. E está com Bolsonaro.

Ainda em março, a deputada estadual participou da etapa Rondonópolis da Caravana Verde e Amarelo, encabeçada pelo atual senador Wellington Fagundes (PL). “É um momento importante e por isso hoje estou aqui. Vim para ouvir o que a Caravana pensa para o Estado de Mato Grosso e também para manifestar minha vontade, enquanto membro do MDB, em apoiar a candidatura de Wellington à reeleição. É um grupo forte que se forma em torno do projeto e quero estar ao lado do senador nesta jornada”, disse à época.

A reboque do caso Janaína, o MDB, bem da verdade, não tinha escolha se não respeitar o livre arbítrio. Lá atrás, fez costuras que podiam inviabilizar projetos políticos importantes, se descolou, por exemplo, das pré-candidaturas de Mauro Mendes (UB) ao Governo e de Wellington Fagundes (PL) ao Senado. Somente agora, ao que parece, retornou ao grupo pró Mauro e, enfim, pulou fora do barco do pré-candidato ao Senado Neri Geller (PP).

De volta a Tebet, a própria deu uma declaração recente reconhecendo a força de Bolsonaro no Estado. Chegou a dizer que não vê dificuldades em dividir palanque com o atual presidente no Estado.

Outros dois emedebistas que já se manifestaram pró-Bolsonaro em 2022 são os deputados estaduais Thiago Silva e, mais recentemente, dr. João José. “Está ficando tarde para a terceira via. Na minha opinião, hoje não vira nada. É totalmente inviável”, disse.