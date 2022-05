Morador de rua esfaqueado após discussão morre no Hospital Regional

O morador de rua Marcos Maike Rosa de Lima, de 41 anos, esfaqueado por outro indivíduo após uma discussão na última sexta-feira (29), não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Regional de Rondonópolis, onde estava internado. A informação foi confirmada por um familiar.

Segundo o repassado, Marcos foi viver nas ruas e se afastou da família por conta das drogas. Ele chegou a praticar pequenos furtos para sustentar o vício e acabou sendo preso. Ele utilizava tornozeleira eletrônica.

No dia do crime, o outro morador de rua, Hamilton Pereira de França, 35 anos, esfaqueou a vítima e tentou despistar os policiais escondendo a arma do crime, trocando de roupa e se misturando a outros andarilhos. Uma testemunha, porém, flagrou toda a ação e reconheceu o suspeito.

Marcos chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu. Ainda conforme o repassado, o falecimento ocorreu na noite de sábado (30).