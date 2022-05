Motociclista morre após ser atropelado duas vezes seguidas na MT-170

Um homem identificado como Ilton Rodrigues dos Santos, de 42 anos, morreu após ser atropelado na MT-170 entre o Distrito de Caramujo em Cáceres (MT) e Curvelândia (MT). Tudo indica que a vítima foi atropelada duas vezes.

A proprietária do primeiro veículo que atropelou Ilton contou para a Polícia que estava trafegando na rodovia em um Fiat Uno, quando a moto conduzida Ilton atravessou a pista e bateu no carro.

A mulher disse aos policiais que entrou em pânico, ficou com medo e não parou para prestar socorro. A motorista disse ainda que não desceu do carro, mas viu o homem sentado no meio da pista. Ela foi até uma olaria pedir socorro. Quando voltou ao local do acidente, encontrou um casal prestando socorro a Ilton.

Quando a Polícia Militar (PM) chegou no local do acidente o homem já estava morto e com vários machucados.

A Polícia acredita que o homem tenha sido atropelado novamente pelos sinais de frenagem nas proximidades da vítima.

A mulher que estava no primeiro carro passou por teste do bafômetro no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que fica na região e o resultado foi negativo para o consumo de álcool.

A PM fez isolamento do local até a chegada da Polícia Civil que investiga o acidente.