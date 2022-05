Motociclista tenta fazer conversão pelo canteiro, bate em outra moto e acaba ferido

Um motociclista de 56 anos teve ferimentos graves após uma batida violenta entre duas motos na tarde deste domingo (29) na rua Rio Branco, entre os bairros Padre Lothar e Vila Rica, em Rondonópolis-MT.

Segundo informações, ele seguia pela via e tentou fazer a conversão para via contrária pelo canteiro central, quando acabou batendo em outro motociclista.

Ele ficou com uma fratura exposta na perna, vários ferimentos pelo corpo e foi socorrido pelo Samu.

O condutor da outra moto, que estava na via correta, saiu do local antes da chegada do Samu.