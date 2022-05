Motorista é preso transportando 17 quilos de cocaína no banco traseiro de carro

Um motorista, 34 anos, foi preso transportando 17 quilos de cocaína na BR-070, em Campo Verde-MT. A Polícia Rodoviária Federal encontrou o entorpecente escondido no banco traseiro do veículo, durante uma abordagem de rotina na rodovia.

De acordo com informações da PRF, o homem conduzia um Fiat Uno e durante a abordagem, os policiais verificaram volume incomum no forro do banco traseiro do carro. Diante disso, foi feita uma fiscalização mais detalhada, quando foram encontrados os 17 quilos de cocaína.

O motorista foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Campo Verde, assim como o material apreendido.