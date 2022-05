Motorista invade preferencial, atropela dois em moto e foge sem prestar socorro

Um adolescente de 14 anos e um jovem de 22 anos ficaram feridos após uma colisão envolvendo uma moto e um carro Gol vermelho no cruzamento das Ruas E e C, no bairro Jardim Maracanã, na noite deste domingo (1), em Rondonópolis (MT). O motorista do carro fugiu.

Conforme informações de testemunhas, os dois rapazes haviam saído da igreja e seguiam em uma moto Honda 150 pela Rua C, quando foram surpreendidos pelo motorista do carro que invadiu a preferencial, bateu na moto e atropelou as vítimas.

Após o acidente, o motorista do carro fugiu sem prestar assistência.

Um pedaço do parachoque do carro ficou no asfalto.

As vítimas foram socorridas pela equipe do SAMU e encaminhadas para o Hospital.