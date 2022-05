Motorista morre e mulher é socorrida gravemente ferida após caminhonete ser atingida por carreta

Um grave acidente na BR-364 deixou uma pessoa morta e outra em estado gravíssimo na manhã desta quinta-feira(19). As vítimas, Mara Silvia de Carvalho 59 anos e o marido Edelson Vilela da Silva, 62 anos, estavam em uma caminhonete Hilux e foram atingidas por um semirreboque que se soltou de um bitrem, carregado com adubo. O acidente aconteceu a cerca de 15 quilômetros da cidade de Pedra Preta-MT.

Segundo informações, o casal seguia sentido sul do Estado e o veículo de carga para Rondonópolis, quando o pino rei do semirreboque apresentou problemas e aconteceu o desengate. Com o impacto, a Hilux se despedaçou e o motorista morreu instantaneamente.

A passageira da caminhonete ficou presa às ferragens e precisou ser desencarcerada pelos militares do Corpo de Bombeiros. Ela foi socorrida em estado gravíssimo pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Regional. A mulher estava consciente e conversando até o momento em que foi colocada na maca, depois desmaiou.

O motorista do bitrem não se feriu. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local fazendo a segurança do trânsito e colhendo informações. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Atualizada às 17:06