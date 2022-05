Mudanças climáticas levam brasileiros a viajar de maneira mais consciente

As estadias sustentáveis estão ganhando visibilidade e, cada vez mais, as pessoas estão conscientes delas – é o que revela o Relatório de Viagens Sustentáveis* de 2022 da Booking.com, pesquisa realizada com mais de 30.000 viajantes em 32 países e territórios, incluindo o Brasil.

Entre os brasileiros ouvidos na pesquisa, 54% disseram que viram uma acomodação ecologicamente correta em um site de viagens no último ano. Além disso, 57% indicaram que vão procurar ativamente por informações sobre as práticas sustentáveis de uma propriedade antes de fazer uma reserva. Um dos motivos dessa iniciativa está relacionado às mudanças climáticas, dado que três em cada cinco brasileiros (61%) citaram as notícias recentes sobre o assunto como um fator de influência para fazerem escolhas de viagem.

Um dado encorajador é o fato de que 60% dos viajantes brasileiros disseram ter se hospedado em uma acomodação sustentável no ano passado. Entre os que tiveram a experiência de uma estadia mais amigável com o meio ambiente nos últimos 12 meses, os motivos para terem selecionado essa opção variam:

– 44% disseram que querem ajudar a reduzir seu impacto no planeta;

– 33% queriam ter uma experiência mais relevante localmente;

– 34% acreditam que acomodações sustentáveis tratam melhor a comunidade em que estão inseridas.

Conexão com a cultura e as comunidades locais

Os brasileiros são a quinta nacionalidade que mais quer deixar os lugares que visitarem melhor do que quando chegaram (72% dos viajantes do país), atrás apenas do Quênia, Tailândia, Vietnã e Itália.

Além disso, 7 em cada 10 (69%) querem ter experiências que representem a cultura local e quase um terço (30%) dos entrevistados do país diz que buscou ativamente se familiarizar com os valores e tradições culturais do seu destino antes da viagem.

Em linha com o desejo de se conectar durante as viagens, 41% dos brasileiros gostariam que as empresas de viagem sugerissem coisas para fazer e lugares para visitar para garantir que elas estão oferecendo algo de volta à comunidade local.

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 30.314 entrevistados em 32 países e territórios. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter mais de 18 anos, terem viajado pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem em 2022. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line e ocorreu em fevereiro de 2022.