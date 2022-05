Mulher de Leonardo relata como foi perdoar traições do cantor: ‘Processo longo e doloroso’

Poliana Rocha revelou nos stories como foi perdoar as traições do marido, Leonardo. Os dois estão casados há mais de 25 anos.

Ao abrir uma caixinha de perguntas e respostas na rede social, a jornalista foi indagada por um internauta: “Como conseguiu superar as traições do Leonardo?”.

Como resposta, ela disse: “Confesso que é um processo longo e doloroso. De muita dor, choro e sofrimento porque afeta diretamente a sua autoestima”.

“Mas confie na sua decisão e no que você quer para a sua vida. Escolha, dê tempo ao tempo, busque terapia e resgate o seu amor-próprio. Creia que você dará a volta por cima e que toda ferida um dia se cicatriza”, completou.

Em outubro de 2021, ela disse que se considera uma pessoa calma, confiante e nada ciumenta e que isso tem ajudado a diminuir as brigas com Leonardo. “Tem 3 anos que não brigamos! Quando eu me permiti perdoá-lo, jurei para mim mesma que nunca mais falaria nesses assuntos [as traições], e assim eu faço!”, escreveu.

“Fui traída, sim, assumidíssima, me permiti perdoar, superei e construí uma família linda! O mérito é meu, como vou me sentir mal?”, também disse na época.

Já em fevereiro deste ano, Poliana foi direto ao assunto quando lhe perguntaram se era verdade que Leonardo tinha uma amante: “Não sei, não. Mas, se for verdade, por favor, não me conta”.