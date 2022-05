Mulher é presa em flagrante suspeita de matar a própria mãe

O corpo de uma mulher foi encontrado com marcas de violência, nesta quarta-feira (4), em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte-MG. A filha da vítima, a principal suspeita do crime, foi presa.

A Polícia Militar foi acionada quase 12 horas após a morte de Cleuzete Lima de Araújo, de 52 anos. De acordo com os militares, um primo da vítima ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e para a polícia por volta das 10h30 da manhã de ontem (4), quando encontrou Cleuzete na cama e sem nenhum sinal vital.

A perícia esteve no local e constatou marcas na região do pescoço da vítima A suspeita, que tem cerca de 35 anos, foi levada para a delegacia e contou que brigas com a mãe eram constantes porque ela não aceitava o relacionamento da filha com o namorado.

As duas se desentenderam e entraram em luta corporal. Segundo a PM, o homem, que estava presente no momento da briga, também agrediu a vítima.

O casal não acionou socorro e nem a polícia. O homem continua foragido.