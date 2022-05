Mulher envolvida em golpes pela internet é presa em flagrante

Uma mulher envolvida em golpes cometidos por meio de aplicativos de mensagens foi presa em flagrante pela Polícia Civil, na sexta-feira (27) em ação da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá.

A suspeita confessou que emprestava a conta bancária para receber os valores adquiridos com os golpes e foi autuada em flagrante pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

As investigações que resultaram na prisão da suspeita iniciaram após a Delegacia de Estelionato receber informações sobre uma vítima de Brasília (DF) que caiu no golpe do perfil falso no WhatsApp, ocasião em que os golpistas se passaram por sua filha e solicitaram depósitos em sua conta.

Inicialmente os valores foram passados para a conta-corrente de um morador de Cuiabá, sendo posteriormente transferidos em sua totalidade para conta da suspeita, que também reside na Capital.

Com base nas informações levantadas, imediatamente a equipe de investigadores da Delegacia de Estelionato diligenciou até o endereço da suspeita no bairro CPA-III. Questionada ela confessou que emprestou a sua conta para um terceiro e que sabia que seria utilizada para recebimento de valores de golpes, também recebendo vantagem por sua participação.

Diante dos fatos, a suspeita foi conduzida à Delegacia de Estelionato, onde após ser formalmente interrogada pelo delegado Pablo Carneiro, foi autuada em flagrante pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

As investigações continuam para identificar outras pessoas que fazem parte da associação criminosa envolvida no esquema de golpes que vem lesionando centenas de vítimas em todo território nacional.