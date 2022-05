Namorada de Conrado fala sobre reação do cantor ao descobrir acidente: ‘Está muito abalado’

Anna Moraes, namorada de Conrado — nome artístico de João Vitor Moreira Soares — disse em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (12), que o cantor se mostrou muito abalado ao saber do acidente de ônibus, que matou seu parceiro de dupla sertaneja, Aleksandro, e outras cinco pessoas no último sábado (7).

Conrado está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Registro desde o acidente e, segundo o último boletim médico emitido na noite de ontem (11), acordou, está lúcido e respira espontaneamente, sem ajuda de aparelhos.

“Os dias não têm sido fáceis, mas, como vocês já sabem, ontem tivemos uma grande vitória! Meu João acordou, está consciente e muito abalado com o ocorrido. Ele se lembra de algumas coisas, mas, na medida do possível, está bem”, contou ela.

Anna disse que foi emocionante ver o artista se comunicando pela primeira vez desde o acidente. “Eu sabia que Deus estava providenciando esse momento. Foi tão lindo, tão cheio de graça e luz. Obrigada, papai do céu, pela vida do João”, escreveu.

Por fim, ela agradeceu aos fãs o apoio que vem recebendo nas redes sociais.