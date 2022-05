Nas alturas

A Petrobrás mandou avisar: o óleo diesel está mais caro a partir de hoje! A alta dessa vez é de 8,87%, o que fará com que as distribuidoras paguem R$ 0,40 a mais por litro do produto nas refinarias. O gás de cozinha e a gasolina não sofreram aumento. É que o diesel estava com o preço congelado há 60 dias.

O incremento nos preços dos combustíveis vem puxado pela alta na cotação do barril do petróleo Brent, commodity negociada e com valor estabelecido na bolsa de Londres, e do petróleo WTI (West Texas Intermediate), negociado na bolsa de Nova York. Além disso, de acordo com a política de preços da Petrobras, que busca a paridade internacional para balizar os preços de seus produtos, a alta no dólar afeta quanto o consumidor vai pagar na bomba pela gasolina e óleo diesel.

O petróleo teve alta expressiva nos últimos anos, puxado pela pandemia do novo coronavírus e, mais recentemente, pela guerra na Ucrânia. Para se ter uma ideia, em 11 de março de 2020, data da declaração de pandemia global por parte da Organização Mundial da Saúde (OMS), o barril do petróleo era comercializado a US$ 34,45 e o dólar era cotado a R$ 4,72. Ou seja, para nós, brasileiros, um barril custava R$ 162,60. Hoje, o petróleo Brent é negociado a US$ 108,36, com o dólar a R$ 5,12; ou seja, para comprar um barril, temos que desembolsar R$ 554,80, uma alta, em reais, de 341% em pouco mais de 2 anos.

Autossuficientes na extração de petróleo, os preços internacionais pouco deveriam no afetar. Mas, por que nos afetam? É que o Brasil não possui refinarias que bastem para a produção de derivados do petróleo, os combustíveis. Então, para nossa vergonha, exportamos o petróleo bruto para, depois, importarmos gasolina e óleo diesel.

Durante os governos do PT, anunciou-se a tão sonhada autossuficiência brasileira em combustíveis, pelo anúncio da construção de duas enormes refinarias, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), e a refinaria Abreu e Lima, construída no litoral sul de Pernambuco. Ambas as obras estão paralisadas por conta de que, em ambas, foram encontradas irregularidades nas contratações das construtoras durante as investigações da Operação Lava-Jato. Corrupção foi o que não faltou.

Uma outra ação do governo do PT buscou nossa autossuficiência em combustíveis, a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, durante a presidência de Dilma Rousseff. O negócio, açodado e mal feito, rendeu à Petrobras um prejuízo de US$ 1 bilhão (com “b” de bola mesmo). Em outras palavras, a roubalheira colossal e a incompetência absurda dessa turma, resultaram nos preços que os postos estampam nas bombas.

Se produzíssemos nosso combustível, os preços internacionais não fariam a diferença para nós. Seríamos “formadores de preço” e não “tomadores de preço” como ocorre hoje. Os preços dos combustíveis seriam o resultado da fórmula: custo de extração + custo de refino + custo de distribuição + custo de comercialização + carga tributária + lucro razoável dos envolvidos na cadeia. Estudos estimam que, se esta fórmula fosse aplicada, a gasolina custaria pouco mais de 2 reais nos postos. Durante o governo Bolsonaro, nenhum investimento em refino de petróleo foi feito. Isso precisa mudar. E já.