Nível alto de ácido úrico? Use estes 3 alimentos para mantê-lo sob controle

Um alto índice de ácido úrico alto significa que seus rins não estão conseguindo remover adequadamente este ácido. O excesso de carnes, sardinhas e cervejas podem fazer com que seu corpo não consiga digeri-los, resultando em um aumento nos níveis de ácido úrico, um produto residual.

Pessoas com altos níveis de ácido úrico devem consultar um médico e garantir que os níveis sejam mantidos sob controle por meio de tratamento adequado. Eles também podem optar por uma nutrição adequada para controlar seus níveis.

Pensando nisso, compartilho, abaixo, 5 frutas secas que você deve consumir para controlar seus níveis de ácido úrico:

Caju

O caju é útil na redução do colesterol LDL e também na manutenção do colesterol saudável, o HDL. Ele contém vitaminas e minerais importantes e essenciais para a manutenção das funções corporais, sendo benéficos para pacientes com excesso de ácido úrico no sangue.

Nozes

As nozes têm bastante ômega-3 e são uma fonte de proteína amigável para quem sofre com o excesso de ácido úrico. Eles também têm propriedades anti-inflamatórias e são uma fonte segura de nutrientes essenciais para uma alimentação balanceada.

Amêndoas

Adicionar amêndoas à sua dieta ajudará a diminuir os níveis de ácido úrico, pois são cheias de vitamina E, magnésio e manganês. A casca das amêndoas também é rica em antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres.

Linhaça

As sementes de linhaça são ricas em ácidos graxos essenciais que o corpo não pode produzir sozinho. O óleo de linhaça tem um efeito anti-inflamatório no corpo que pode reduzir a dor causada pelos altos níveis de ácido úrico.