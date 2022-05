Nota MT distribuirá mais R$ 550 mil em prêmios esta semana

A Secretaria de Fazenda (Sefaz) realiza, nesta quinta-feira (12), às 9h, mais um sorteio do Programa Nota MT. Neste sorteio mensal irão concorrer as notas emitidas entre 1º e 30 abril. Será o 46º sorteio desde o lançamento do programa, em 2019. O concurso vai sortear R$ 550 mil em prêmios, sendo mil de R$ 500 e cinco de R$ 10 mil.

Para o sorteio relativo ao mês de abril foram emitidos 2.105.510 bilhetes. Desse total 3.093 são relativos a bilhetes eletrônicos de passagens. Vão concorrer às premiações 338.161 consumidores.

O sorteio ocorre na sala de reunião do Complexo 3, na sede da Secretaria de Fazenda, e será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Governo de Mato Grosso e da Sefaz. Os sorteios são realizados com base nas dezenas da Loteria Federal, da Caixa Econômica Federal.

Nos sorteios realizados este ano, 4.011 contribuintes foram premiados, sendo 4.006 nos quatro mensais e 05 no especial de Carnaval. Já foram distribuídos em 2022, R$ 2.450.000,00 em prêmios para os ganhadores e R$ 490 mil para entidades sociais cadastradas no Programa Nota MT e indicadas pelos contemplados.