Novos cartões do ‘Ser Família Emergencial’ começam a ser entregues nesta terça em Rondonópolis

Começam a ser entregues amanhã (17) e seguem até sexta-feira (20) os novos cartões do programa ‘Ser Família Emergencial’ em Rondonópolis. O programa é do Governo do Estado, mas é o município quem faz as entregas.

Para receberem os novos cartões, os beneficiados devem levar o cartão antigo e um documento pessoal. Somente o titular pode fazer a retirada do cartão.

De acordo com a gerente de departamento da Proteção Social Especial, Fabiana Frederico Rizati, serão trocados 4.007 cartões para famílias em situação de vulnerabilidade. Ela ressaltou ainda que esses cartões são de famílias que já eram beneficiados e estão fazendo apenas a troca.

São R$200 depositados bimestralmente até dezembro. A entrega será feita em sete unidades pela equipe do Crás das 7h às 17h.