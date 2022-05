O sujo e o mal lavado

Sertanejos e artistas agraciados pela Lei Rouanet estão se digladiando há alguns dias, depois que o cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, ter feito uma fala em alusão à cantora Anita, discriminando-a em razão de uma tatuagem que fizera, bem como denunciando o emprego de dinheiro público pela cantora para pagamento de seus shows, via referida Lei: “Não somos artistas que não (sic) dependemos de Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo”, dissera o cantor em um show realizado em Sorriso, médio norte de Mato Grosso. Bom, isso não é totalmente verdade. Ou melhor, é verdade, mas ele só se esqueceu de dizer que parte dos cachês é pago pelo povo via verba pública.

Depois da fala de Zé Neto, uma verdadeira “Caixa de Pandora” se abriu e revelou que muitas prefeituras do interior do país estariam contratando artistas sertanejos para shows comemorativos em seus municípios por cachês altíssimos. Claro que, nessa malha fina, não escaparia o artista mais caro do Brasil, Gusttavo Lima. Uma investigação do Ministério Público de Roraima apura sua contratação pela bagatela de 800 mil reais pela prefeitura de São Luiz. O município tem 8.110 habitantes. Claro que isso é um absurdo, mas não coloco qualquer culpa no artista.

É que seu cachê é estipulado por empresários que, muitas vezes, antecipam ao cantor o pagamento de show (compram pacotes de shows), e os comercializam por preço a maior, claro. Além disso, diferentemente dos artistas pagos pela Lei Rouanet, os sertanejos contratados pelas prefeituras do interior não saem atrás dos prefeitos, nem lhes devolve parte do valor recebido. São artistas que têm estipulado o preço de suas apresentações. Paga o cachê quem quer.

E mais! Quem deve avaliar a moralidade ou oportunidade de tais gastos é o gestor público, não o contratado. Ele não administra a “res publica”; apenas presta serviços. Sem contar que tais gastos passam (ou deveriam passar) pela verificação da Câmara Municipal de tais municípios, pela fiscalização do Ministério Público e pela aprovação das despesas pelo Tribunal de Contas do Estado. Em outras palavras, a legalidade de tais atos pode ser aferida por órgãos de controle, ao passo que a moralidade, pelos eleitores. Não é assim com os “projetos” aprovados via Lei Rouanet.

Essa lei surgiu no governo do ex-presidente Collor, idealizada pelo então Ministro da Cultura, Sérgio Paulo Rouanet, e criou o Programa Nacional de Apoio à Cultura. À época, era a intenção do Governo Federal criar mecanismos de apoio do setor privado a artistas do povo, e fomentar a descoberta de novos talentos, bem como garantir sobrevivência da arte no interior do país.

A nobreza de tais propósitos terminaram durante o Governo Lula. Sob a batuta do mestre Gilberto Gil, o Ministério da Cultura sugeriu alterações na Lei Rouanet que, na prática, inviabilizaram o apoio a pequenos artistas. Isto, porque o teto de investimentos em um projeto foi retirado, o que levou os empresários a apoiarem, preferencialmente, artistas de maior renome, associando suas marcas aos figurões da arte nacional. Com isso, os pequenos artistas saíram do circuito para, mais uma vez, desenvolverem sua arte a duras penas.

Os “grandões”, por outro lado, recebiam milhões de reais para executarem suas artes. Dirão: “Ah, pelo menos não é dinheiro público, né?”. Como não? O dinheiro pago pelo empresário aos Super Artistas brasileiros é descontado do imposto de renda devido pela empresa ao Governo. Ou seja, o Erário deixa de arrecadar para poder investir em saúde, educação, segurança pública para que os “barões da arte” arrecadem milhões com seus projetos.

Eu até queria falar da verdadeira cooptação cultural que o PT fez ao alterar a Lei Rouanet. Mas não terei espaço para tanto neste editorial. Talvez revisite o tema no futuro. Por agora, impera-me afirmar que temos um quadro do “sujo falando do mal lavado”. Só que, mais imoral que sertanejos recebendo cachês milionários de pequenas prefeituras (e é mesmo!), é o Mega Artista recebendo dinheiro, via Lei Rouanet, que deveria ser destinado à saúde, educação e segurança da nossa gente, em detrimento da arte de pequenos músicos, atores, escritores, artesãos.