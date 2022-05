Onda de frio deve provocar geada e neve no Sul do Brasil

A onda de frio que chegou com força ao Sul do país na noite de segunda-feira (16) deverá provocar geada e neve em alguns pontos nesta terça-feira (17). A maior chance de esses fenômenos ocorrerem é durante a madrugada e à noite.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), existe a possibilidade de nevar na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense e no Planalto Norte de Santa Catarina. Também pode haver geada no centro-sul do Paraná. A expectativa é que até a região amazônica seja afetada pelas baixas temperaturas.

Segundo o Inmet, a massa polar provocará uma queda acentuada na temperatura, principalmente na região centro-sul do Brasil. A massa pode ser considerada atípica pelo seu posicionamento e dimensão, mas não pela sua intensidade.

No decorrer do dia, um ciclone extratropical avança próximo ao litoral do Rio Grande do Sul intensificando ainda mais os ventos no sul e leste do Estado. As rajadas de vento poderão ultrapassar os 100 km/h em algumas localidades do extremo sul do Rio Grande do Sul.

O ar frio deve permanecer no centro-sul do país durante praticamente toda a semana. Em São Paulo, a temperatura pode chegar a 6ºC na quarta-feira (18).