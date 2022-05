Ônibus com 34 passageiros tomba na rodovia e várias pessoas ficam feridas

Várias pessoas ficaram feridas após um ônibus de viagem tombar na BR-070, neste sábado (07), entre Barra do Garças e General Carneiro-MT.

De acordo com informações do Sub Tenente Roni do Corpo de Bombeiros de Barra do Garças, um caminhoneiro passou pelo local e acionou a guarnição, informando que um ônibus que vinha de Cuiabá perdeu o controle e tombou na pista.

Duas viaturas se deslocaram ao endereço e a caminho do local, encontraram mais uma equipe do município de General Carneiro que já estavam transportando as vítimas mais graves.

No ônibus havia 34 pessoas e várias delas estavam feridas, o socorro foi compartilhado entre os dois municípios e as vítimas mais graves foram levadas para Barra do Garças e as demais para General Carneiro.

O motivo do acidente não foi esclarecido, mas há suspeitas, que o motorista tenha dormido ao volante.

O caso será investigado.