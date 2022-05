ONU pede investigação rápida e completa de ação da PRF que matou homem por asfixia

O escritório de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas) na América do Sul cobra das autoridades brasileiras uma investigação rápida e “completa” da morte de Genivaldo de Jesus dos Santos, asfixiado nesta semana pela Polícia Rodoviária Federal em uma ação em Umbaúba (SE).

O comunicado foi publicado no site da ONU no Brasil. Genivaldo tinha esquizofrenia, foi preso na parte de trás da viatura e obrigado a aspirar até a morte os gases de uma bomba de gás lacrimogêneo jogada no automóvel, na quarta-feira (25).

Para Jan Jarab, chefe regional da ONU Direitos Humanos, “é fundamental que as investigações iniciadas pela Polícia Federal e o Ministério Público cumpram com as normas internacionais de direitos humanos e que os agentes responsáveis sejam levados à Justiça”. Ele também pede que os familiares da vítima sejam reparados.

Jarab afirma que a polícia brasileira tem um longo histórico de violação dos direitos humanos, principalmente contra negros.

“A letalidade policial contra populações negras no Brasil é extrema e tão comum que parece naturalizada”, comenta.

“A morte de Genivaldo, em si chocante, mais uma vez coloca em questão o respeito aos direitos humanos na atuação das polícias no Brasil”, disse ele, citando casos recentes como o de Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, em que uma operação matou pelo menos 23 pessoas, bem como ações anteriores nas favelas do Salgueiro e Jacarezinho, no mesmo estado.

O representante da ONU defende “ações definitivas” para combater os excessos dos policiais, bem como “a perseguição e punição efetiva de qualquer violação de direitos humanos cometida por agentes estatais, para evitar a impunidade”.

Jarab sugere a necessidade de mais formação em direitos humanos para as polícias no Brasil.

Segundo o comunicado no site da ONU, é preciso investir também “no combate dos estereótipos negativos contra as pessoas afrodescendentes, bem como na abordagem humana de pessoas com problemas de saúde mental”.