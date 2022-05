‘Operação Comando Móvel’ é lançada na grande região da Vila Aurora

Mais uma etapa da ‘Operação Comando Móvel’ foi lançada na manhã desta segunda-feira (02), em Rondonópolis (MT). Desta vez na grande região da Vila Aurora. O objetivo é tirar de circulação materiais ilícitos e gerar maior sensação de segurança para a população.

Conforme informações da Polícia, o planejamento é feito de forma estratégica através do monitoramento dos indicadores criminais.

A Operação conta com os esforços de policiais do 5ºBPM Rondonópolis e com as unidades especializadas da 14º CIPM de Força Tática (FORÇA TÁTICA, RAIO e PATRULHA RURAL).

As unidades operacionais atuam por meio de reforço do policiamento ostensivo geral, visando saturar as áreas críticas, com o propósito de identificar criminosos praticantes de roubos, furtos e homicídios, através da maciça ação presença da Polícia Militar nas regiões de maior circulação de pessoas, principalmente nos corredores comerciais.

“São quatro grandes regiões, Vila Operária, Vila Aurora, Grande Salmen e região Central. Nós temos o planejamento de realizar pelo menos duas etapas em cada uma dessas regiões. A primeira foi na região da Vila Operária e hoje aqui pela manhã nós estamos lançando a operação comando móvel na região da Aurora. O efetivo que é utilizado, é um efetivo diferenciado tendo em vista que nós alteramos a escala tanto da companhia da Força Tática quanto do batalhão. Nós usamos os policiais do administrativo do 4°Comando Regional no intuito de aumentar a nossa capacidade operacional e a consequência disso é a redução nos índices criminais, tanto nos crimes de roubo, furto e homicídios e o aumento da produtividade onde a gente consegue tirar de circulação pessoas com mandados de prisão em aberto, veículos produtos de roubo e furto apreender armas e drogas substâncias entorpecentes dentro dos veículos ou dentro de residências que são denunciadas pela população” explica o Tenente Coronel Candido.