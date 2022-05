Operação do Bope deixa 11 mortos; são 10 criminosos e uma moradora, diz PM

Equipes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) realizam uma operação no Complexo da Penha, na zona norte do Rio, desde as primeiras horas desta terça-feira (24). Onze pessoas foram mortas, sendo que dez seriam criminosos. Uma mulher, moradora da comunidade da Chatuba, identificada como Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, morreu ao ser atingida na rua Dionísio, na Penha, por volta das 4h.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, todas as dez pessoas chegaram mortas ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Há ainda dois homens feridos sendo tratados no setor de trauma.

Segundo o tenente coronel Ivan Bláz, porta-voz da Polícia Militar, os dez mortos e os homens feridos encaminhados ao hospital seriam suspeitos. A incursão no Complexo da Penha teria o objetivo de desarticular e prender lideranças do tráfico e demais organizações, que estariam abrigando criminosos de outros estados (Alagoas, Bahia, Pará, entre outros) e ordenando a morte de agentes de segurança pública.

São 19 unidades de educação fechadas em decorrência da operação no Complexo da Penha, conforme informado pela Secretaria de Educação. A operação tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal.

A Delegacia de Homicídios da Capital investiga a morte de Gabriele.