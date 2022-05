Operação Triênio encerra com apreensões de 18kg de entorpecentes e 19 armas

Dezoito quilos de entorpecentes e 19 armas de fogo foram apreendidos durante a Operação Triênio, que encerrou neste domingo (01.05), no município de Guarantã do Norte (750 km de Cuiabá).

O balanço da ação policial, que teve início no dia 1° de abril, apontou que 75 pessoas foram conduzidas à Delegacia da Polícia Judiciária Civil. O levantamento registrou ainda 190 boletins de ocorrências de natureza diversas e apreensão de R$ 19 mil ofertados em suborno.

As ações foram concentradas em nove municípios que compõem o 15º Comando Regional da Polícia Militar, tanto nas regiões urbanas e rurais, a fim de levar mais segurança aos cidadãos de Guarantã do Norte, Marcelândia, Matupá, Nova Guarita, Nova Santa Helena, Novo Mundo e Terra Nova do Norte.

“Esses esforços são fundamentais para o controle do crime e melhor segurança da população da nossa região. Consideramos que a Operação Triênio alcançou o resultado almejado proporcionando mais segurança e preservando o Nortão seguro e pacífico”, afirmou o comandante do 15º Comando Regional, tenente-coronel PM James Jacio Ferreira.

A operação, desencadeada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), por meio do 15º Comando Regional Peixoto de Azevedo da Polícia Militar, contou com apoio da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal, bem como com suporte de unidades especializadas da PMMT, como a Força Tática 10º CR, Rotam e Cavalaria.