Oportunidades disfarçadas

Tinha um filme infantil que via com meus filhos quando eram pequenos chamado Robot, ouvi uma fala que nunca mais me esqueci: “Surgiu uma necessidade, aí está uma oportunidade de criar”.

Essa fala ressoa em mim até hoje. E é uma grande verdade, podemos ver como que hoje em dia temos carros com tantos acessórios e são cada vez mais seguros? Porque houve situações adversas muitas vezes trágicas que levaram a indústria automobilística a irem fazendo upgrade em seus modelos de carros.

Diante de uma necessidade surge sempre uma oportunidade e quanto mais aberta a encontrar soluções, mais oportunidades de desenvolvimento e de criar um empreendimento novo.

Nessa pandemia quantas empresas da área de vestuário encontraram formas diferentes de fazer e vender seus produtos, uma vez que em certos processos se viram limitados; a necessidade do uso de máscaras por toda população fez com que surgissem empresas especializadas na fabricação dela; da necessidade de ficar em casa, aumentou o número de pessoas que passaram a trabalhar em home office e se reinventar para continuarem com os empregos. E vários outros negócios que foram criados a partir de então.

Se você hoje anda preocupada, insatisfeita, perdida ou até desanimada, aproveite, é um momento e terreno fértil para surgirem coisas novas. Se olharmos para a história foi em cenários de caos que surgiram ideias inovadoras que revolucionaram o mundo.

Nem todo mundo está preparado para ter um olhar para as oportunidades, mas você pode aprender a desenvolver essa habilidade. Como?

Tenha em mente: todo problema tem uma solução então em algum momento da história alguém já ouviu algo parecido, busque casos semelhantes e aprenda com eles.

Acredite; você não tem a verdade absoluta, então se permita experimentar coisas novas, mude de opinião e também busque novos caminhos.

Não saia mais pelas ruas andando de forma automática, veja, perceba o que as pessoas estão fazendo de diferente.

Se tiver dúvidas, pergunte. A resposta surge antes da pergunta, basta que faça a pergunta e a encontrará.

Não desista, todo mundo já passou ou passará por alguma dificuldade na vida

Não pare diante de uma frustação ou fracasso, eles são trampolins para novas oportunidades.

Não se acomode em momentos de prosperidade, tanto as críticas quanto os elogios tem o poder de te paralisar.

Acredite em você, você é capaz.

E com isso você pode seguir ressignificando a cada dia, aprendendo mais e tornando-se sua melhor versão.

Abraços, fiquem com Deus e até a próxima.