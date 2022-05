Ordem Pública | PM lança Operação “Força Total”

A Polícia Militar de Mato Grosso, por meio do Primeiro Comando Regional, lança a operação “Força Total”, na noite desta terça-feira (17), em Cuiabá. O evento será realizado na Praça 8 de Abril, a partir das 18h.

A operação tem como objetivo intensificar o efetivo da Polícia Militar do 1º Comando Regional, em Cuiabá, nesta terça e quarta-feira (17 e 18.05), nas regiões com maiores indicadores criminais de roubo e homicídio, de forma a promover a manutenção da ordem pública, com o policiamento ostensivo.

As ações policiais contarão com a fixação de bloqueios, pontos demonstrativos em locais estratégicos nas áreas das unidades policiais. A operação terá como foco a atuação incisiva em abordagens a pessoas suspeitas e em veículos.

Estarão empregados na operação os efetivos policiais de todos os batalhões de área da Capital e também da 21º Companhia Independente da PM (Cia Centro). Além disso, as unidades especializadas, por meio do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Metropolitanas (Rotam), Batalhão de Trânsito, Força Tática, Regimento de Policiamento Montado (Cavalaria) e Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), estarão presentes.

Sediado em Cuiabá, o Primeiro Comando Regional da PM é comandado pelo coronel Wancley Côrrea Rodrigues.