Palmeiras não acerta o gol adversário em 70% das finalizações

O Palmeiras mais uma vez esbarrou nas finalizações erradas e não saiu do empate com o Fluminense, em 1 a 1, mesmo saindo na frente. Até a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão só teve 30,8% dos chutes certos no gol adversário.

A equipe treinada por Abel Ferreira já conseguiu a marca de 81 tentativas para marcar um gol neste Brasileirão, mas pecou na hora de balançar as redes. Com isso, apenas 25 finalizações foram na direção da meta adversária.

Essa marca palmeirense é a segunda pior da competição. O primeiro lugar fica com o Botafogo, que tem só 29% das chances criadas terminadas com o chute no alvo do adversário. Esses dados foram coletados pelo Footstats.

O Palmeiras agora se prepara para melhorar a pontaria diante da Juazeirense, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (11), às 19h, no Estádio do Café, em Londrina (PR). No duelo de ida, o Verdão ganhou por 2 a 1 e joga pelo empate na partida decisiva.