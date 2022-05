Palmeiras vence Santos e assume ponta provisória do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 na tarde deste domingo (29) e assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos. O Peixe foi para sétimo, com 11. A partida, válida pela oitava rodada, foi disputada na Vila Belmiro lotada pela torcida única santista.

Apenas sem o atacante Ângelo, em recuperação muscular, o Peixe foi a campo completo. O Palmeiras jogou cheio de desfalques pelos mais variados motivos: Weverton, Kuscevic, Piquerez, Luan, Jailson, Maike, Gabriel Beron e Danilo, além do técnico Abel Ferreira, suspenso.

O próximo compromisso do Alvinegro Praiano será sábado (4), às 19h, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. O Verdão receberá, também pelo Brasileiro, o Atlético-MG no domingo (5), às 16h, no Allianz Parque.

O jogo

Começou com o Palmeiras levando perigo, mas quem teve chance clara de gol nos momentos iniciais foi o Santos: aos 6’, o artilheiro Marcos Leonardo cruzou da esquerda para Léo Baptistão que, frente a frente com o gol, perdeu.

Aos 7’, Veiga respondeu com chute de fora da área, mas sem perigo para João Paulo. Movimentada, a partida ainda teve outro lance perigoso em bate-rebate que terminou com bola nos pés de Baptistão: outro chute santista para fora, aos 11’.

Baptistão queria ser o nome do jogo: aos 20’, bateu colocado e Lomba precisou espalmar.

Do lado palmeirense, Scarpa pretendia fazer valer a expectativa que seu futebol desperta. Teve duas boas chances na etapa inicial, mas sem balançar as redes.

O duelo ficou lá e cá, mas as oportunidades foram sendo desperdiçadas para especial desespero da torcida do Peixe.

Muitos ataques e um gol, aos 39′: Marcos Leonardo, em chute oportunista, na pequena área, mas o VAR entrou em ação e acabou com a festa do Santos. motivo: falta cometida por Baptistão na origem da jogada.

O Verdão ainda chegou bem após Jojhan Julio perder a bola no meio de campo e Rony avançar, mas com chute para fora, aos 46′. Pouco depois, Dudu arriscou de longe, mas ficou nisso.

Etapa final

Começou ainda mais movimentada e com possibilidades de lado a lado. Também com alterações nas escalações, primeiro cartão amarelo da partida e, uma vez mais, VAR em ação.

Resultado: pênalti para o Palmeiras, confirmado após conferência de vídeo, aos 21′. Carga de Rodrigo Fernández em cima de Marcos Rocha. Torcida santista se revoltou com a marcação porque Rocha estaria adiantado.

Veiga, de esquerda, não manteve a escrita de jamais perder pênalti: caprichou, mas a bola explodiu na trave. Rony ainda tentou aproveitar na sequência da jogada, sem sucesso.

O Peixe aproveitou para mudar outras peças, inclusive com saída de Marcos Leonardo, que não gostou. Mas foi o Verdão quem teve equilíbrio emocional para mostrar algo diferente.

Aos 34′, Scarpa cobrou escanteio e Gustavo Gómez subiu mais do que Lucas Pires para marcar de cabeça: 1 a 0 Palmeiras.

O ex-Palmeiras Ricardo Goulart ainda chutou forte, aos 37′, após girar com agilidade, mas Lomba defendeu. Angulo ainda finalizou para fora.

Mais chances de parte a parte, nada de gol. Fim da invencibilidade do Santos na Vila Belmiro e ampliação do domínio palmeirense sobre o Peixe com seis vitórias e dois empates no retrospecto recente.

FICHA TÉCNICA

Santos 0 x 1 Palmeiras

Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), em Santos (SP)

Data e hora: domingo (29/5), às 16h

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa) e Daniel Luís Marques

VAR: Wagner Reway (PB)

Gols: Gustavo Gómez (Palmeiras), aos XX’/XºT

Cartões amarelos: Gabriel Menino (Palmeiras), aos 15’/2ºT; Rodrigo Fernández (Santos), aos 25’/2ºT

Público: 14.220

Renda: R$ 416.655,00

SANTOS: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Sandry, Rodrigo Fernández e Vinícius Zanocelo (Lucas Braga); Jojhan Julio (Ricardo Goulart), Léo Baptistão (Bryan Angulo) e Marcos Leonardo (Rwan Seco). Técnico: Fabián Bustos.

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo (Naves) e Jorge, Gabriel Menino (Fabinho), Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga (Atuesta); Rony (Breno Lopes) e Dudu (Rafael Navarro). Técnico: João Martins (no lugar de Abel Ferreira, suspenso).