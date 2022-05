Panela de pressão explode e destrói comércio

Mais um acidente envolvendo uma panela de pressão assustou um comerciante no Distrito Federal. O caso foi na sexta-feira (20) em um estabelecimento no Setor O, na região de Ceilândia. Enquanto o proprietário do local, Adalberto Lima, 52 anos, preparava espetinhos de carne na cozinha, a panela onde preparava feijão para fazer as marmitas estourou.

O incidente, que ocorreu por volta das 16h30, foi flagrado pelas câmeras de segurança do lugar. No momento da explosão, Lima estava sozinho. Nas imagens é possível a tampa da panela sendo arremessada na cozinha e o feijão sendo espalhado pelo imóvel.

Um blindex de vidro se quebrou e o fogão e o forro do teto ficaram danificados. Apesar do susto, ninguém se feriu. “Já tem bastante tempo que faço isso, quase 20 anos, nunca tinha acontecido”, relata o comerciante.

O comércio abriria uma hora depois, e funcionou normalmente mesmo depois da explosão. “Espalhou muito feijão e a panela joguei fora. Arrumei outro fogão e deu para trabalhar normal”. O dono estima que o prejuízo para consertar o blindex e o teto, e adquirir um fogão novo, foi de R$ 5 mil.

Adalberto Lima não sabe explicar porque a explosão aconteceu, já que cozinhou o alimento como de costume. Por isso, agora, ele diz que tem receio de novos incidentes. “Se antes já tinha cuidado, agora tenho mais ainda, tenho uma agulha para limpar (a tampa)”.

No início do mês, uma cozinheira de 34 anos morreu após uma panela de pressão explodir enquanto ela cozinhava no restaurante onde trabalhava, também em Ceilândia. O utensílio atingiu a vítima na cabeça, que sofreu um grave traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos.