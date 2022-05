Para começar a semana

BOLSONARO X BIDEN

O presidente brasileiro se encontrará com Joe Biden, presidente americano, durante a 9º Cúpula das Américas, a primeira reunião entre os chefes de Estado. Bolsonaro sequer havia confirmado sua participação no evento, o que mudou após a indicação de Biden gostaria de se reunir com ele. A defesa da democracia é uma das preocupações da Cúpula das Américas, tema que respinga na imagem de Bolsonaro perante o mundo. Será que via ter “puxão de orelhas”?

ZÉ E O SISPMUR

Águas turbulentas à vista para o governo do prefeito José Carlos do Pátio. É que o Sindicato dos Servidores Públicos de Rondonópolis (SISPMUR) já convocou uma Assembleia Extraordinária para a próxima quarta-feira (1º/07), para deliberação de uma possível greve geral dos servidores. A categoria reclama que o prefeito não os recebe para discussões sobre os temas reivindicados pelo Sindicato. Pátio, que chega à metade do seu mandato esse ano, tem gasto muito tempo em prover um palanque eleitoral para Lula no estado do que administrado a prefeitura. Dá nisso, né!

MANIA DE GRANDEZA

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Mato Grosso deliberou sobre algumas resoluções que nortearão as ações da sigla nas eleições gerais desse ano. Uma delas diz que “Lula não é candidato apenas do PT e sim de um Movimento pela retomada da democracia (quê?)”. A fala megalomaníaca dica ainda pior quando estabelece como meta derrotar a Jair Bolsonaro e a Mauro Mendes em Mato Grosso. Sei não, hein?

TRAGÉDIA

Chega a 87 o número de mortos em razão das chuvas torrenciais que atingiram Pernambuco durante o final de semana. Milhares estão desabrigados. Nesse terceiro dia de buscas, centenas de pessoas ainda não foram encontradas, o que aumenta a preocupação de que mais vítimas fatais possam ser computadas. A falta de investimentos em obras de infraestrutura, especialmente que garantam o escoamento das águas das chuvas, não são a causa, mas certamente agravam os efeitos da intempérie. Lamentável que o povo pobre, majoritariamente formado por pretos e pretas, tenham sido empurrados para áreas urbanas de risco para morar. Muda, Brasil!

OS NOMES

Foram identificados os policiais rodoviários federais que atuaram na abordagem e morte de Genivaldo de Jesus Santos, o homem de 38 anos que foi morto por asfixia depois de ser colocado dentro da viatura da PRF juntamente com uma carga de gás lacrimogênio no litoral sul do Sergipe. São eles: Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolpho Lima Nascimento e William de Barros Noia. Eles foram afastados pela direção da PRF e são investigados em procedimento administrativo disciplinar. O caso ocorre no aniversário de 2 anos da morte de George Floyd, igualmente morto por asfixia pelas forças de segurança americana. Ambas as vítimas são pretas. Coincidência, será?