Partidos pulam fora do barco de Neri ao Senado

O pré-candidato ao Senado, Neri Geller (PP), segue com dificuldades de engrenar em seu projeto político. Ainda sonha com um apoio -cada vez mais distante- do governador Maro Mendes (UB), ao mesmo tempo em que vê aliados de outrora pulando do barco e deixando-o pelo caminho. Foi o caso do PSB, do deputado estadual Max Russi, e do MDB, do cacique Carlos Bezerra.

Russi levou o PSB para outro barco, o da pré-candidata Natasha Slhessarenko. O MDB de Bezerra liberou os filiados para que costurem apoios independentes nestas eleições. O partido, é claro, sabe o do peso do palanque do atual governador em 2022. Ficar de fora pode custar caro.

Ao Senado, é quase certo que o palanque de Mauro terá o pré-candidato à reeleição, Wellington Fagundes (PL). Neri não decola.