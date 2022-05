PC cumpre mais de 30 ordens judiciais contra alvos investigados por homicídio, tortura e roubo

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Alta Floresta, deflagrou nesta quinta-feira (26) a Operação Torquemada para cumprimento de 32 mandados judiciais de prisão, apreensão e de buscas contra alvos investigados por crimes como homicídio, tortura, roubo, entre outros.

Equipes policiais das Delegacias da Regional de Alta Floresta estão nas ruas para cumprimento de 12 mandados de prisão, quatro mandados de internação provisória e 16 mandados de busca e apreensão.

A operação, cujo inquérito tramita em sigilo decretado judicialmente, tem como alvos investigados pelos crimes de sequestro e cárcere privado, tortura, roubo majorado, homicídio qualificado consumado e tentado, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores, ocultação de cadáver, organização criminosa e abandono moral.

As ações de cumprimento contam com apoio das Delegacias de Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte, Colíder, Paranaíta, Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde, além do apoio aéreo do Ciopaer. As ordens judiciais são cumpridas nas cidades de Alta Floresta e Carlinda.

As investigações apuram os crimes ocorridos em abril deste ano, quando duas vítimas foram sequestradas, torturadas e levadas à execução por supostamente serem integrantes de uma facção criminosa rival.

Torquemada

A operação faz alusão ao frade espanhol Tomás de Torquemada, notório inquisidor do século 15 e conhecido pela crueldade com que perseguia as pessoas consideradas hereges. Torquemada torturava os interrogados com a intenção de que confessassem a prática de heresias como bigamia, agiotagem, homossexualidade e bruxaria.