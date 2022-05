Pernambuco tem mais de 400 desabrigados após chuvas fortes

As fortes chuvas em Pernambuco, que caem desde o domingo (22), já deixaram, ao menos, 415 pessoas desabrigadas e 37 desalojadas. A informação é de balanço divulgado pela Secretaria Executiva de Defesa Civil do Estado (Codecipe), na quarta-feira (25).

O maior quantitativo é no Recife, com 265 desabrigados e 23 desalojados. Em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), cidade mais atingida pelas chuvas, com mais de 200 milímetros em 24 horas, 150 pessoas estão desabrigadas.

No município de Camaragibe, também na RMR, houve registro de duas pessoas desalojadas. Em Xexéu, na Mata Sul, há 12 pessoas desalojadas.

Em Jaboatão dos Guararapes, na RMR, acrescenta a Codecipe, um deslizamento deixou uma criança ferida na comunidade de Sapucaia.

Ocorrências

De acordo com o balanço da Codecipe, deslizamentos de barreiras deixaram um morto e quatro feridos, no bairro de Águas Compridas. Bombeiros continuam buscando duas pessoas que seguem desaparecidas, em Olinda.

Chuvas

A previsão do tempo da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica redução significativa de chuvas desde a noite de quarta-feira (25) para todas as regiões. Para quinta-feira (26), a previsão de chuvas concentra-se nas regiões da Mata Sul e Agreste com intensidade moderada. Nas demais regiões, há previsão de chuvas isoladas com intensidade fraca a moderada.