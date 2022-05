Pessoas em situação de rua recebem cobertores e são encaminhadas para albergues

Uma equipe de Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social percorreu ruas e avenidas da Rondonópolis-MT durante a noite fazendo a busca de pessoas em situação de rua. Sempre que a temperatura cai, o Município tem a rotina de identificar essas pessoas, distribuir cobertores e fazer o encaminhamento para casas de acolhimento.

Em uma única noite de atividades, os profissionais do Centro Pop identificaram 52 pessoas em situação de extrema vulnerabilidade e para esses distribuiu cobertores, amenizando o sofrimento no enfrentamento das noites geladas que têm feito em Rondonópolis.

Fabiana Martelo, que representa a Promoção e Assistência Social do município, explicou que para todas essas pessoas que estão em situação de rua foi oferecido o serviço de acolhimento realizados em albergues e casas de abrigo que são conveniados com a Prefeitura, mas a adesão é voluntária.

“Nós oferecemos o serviço de forma que as pessoas tenham noites mais tranquilas e com conforto de um local adequado. Infelizmente eles são resistentes e dificilmente aceitam ir para as casas de acolhimento com as quais temos convênio”, contou Fabiana.

Na noite de hoje a equipe deve retornar às ruas e fazer novamente o monitoramento e oferta de cobertores, bem como a oferta do serviço de acolhimento.