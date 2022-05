Pit Stop | Forças de Segurança alertam motoristas sobre perigos no trânsito

Com objetivo de alertar os motoristas sobre os perigos no trânsito, as forças de segurança do Estado realizam na tarde desta terça-feira (10), a partir das 16 horas, ‘pit stop’ na Avenida Getúlio Vargas, região central de Cuiabá. A ação faz parte da programação em alusão ao Movimento Maio Amarelo – Juntos Salvamos Vidas.

“Essa é uma ação que consiste em abordar e orientar os condutores de veículos e população em geral que circula pelas vias sobre os perigos no trânsito, desde excesso de velocidade, não respeitar a sinalização e até os riscos de embriaguez ao volante”, explica a coordenadora do Gabinete de Gestão Integrada (GGI-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), major PM Monalisa Toledo.

Durante ação serão entregues brindes como o ‘lixocar’, que é uma sacola com identificação da Operação Lei Seca, panfletos e adesivos de atenção no trânsito.

As atividades educativas do Movimento Maio Amarelo estão sendo desenvolvidas em parceria com órgãos como Detran, Polícia Judiciária Civil (Delegacia de Trânsito), Polícia Militar (Batalhão de Trânsito) e instituições municipais de fiscalização de trânsito, a exemplo da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) em Cuiabá e da Guarda Municipal de Várzea Grande.

Na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (do CPA), por exemplo, em Cuiabá, motoristas e pedestres podem ver, próximo ao viaduto da Avenida Miguel Sutil, um carro estacionado no canteiro, simulando uma ocorrência de acidente de trânsito.

De acordo com a gerente de Ações Educativas do Detran, Gresiella Almeida, durante todo o mês de maio serão realizadas blitz de orientação, ciclo de palestras, passeios ciclísticos, motorista da rodada e diversas reuniões com representantes das Segurança Pública e Poder Público com objetivo de trazer estratégias para redução de ocorrências no trânsito.

“Vamos realizar diversas ações de forma integrada com demais instituições de Segurança Pública e parceiros, buscando essa reflexão sobre as atitudes mais seguras no trânsito. A adesão das cidades do interior é de grande importância, pois vamos conseguir somar mais forças em prol da vida”, apontou.

Mortes no trânsito

No primeiro trimestre de 2021, 124 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Estado de Mato Grosso. Já em 2022 foram contabilizadas 112 mortes. Em relação aos índices de lesões corporais, as estatísticas registram 2.326 e 1.646, no primeiro trimestre de 2021 e 2022, respectivamente. Segundo levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS), os acidentes de trânsito são o primeiro responsável por mortes de pessoas entre 15 a 29 anos em todo mundo.