Plataformas do Google disponibilizam capacitação profissional gratuita

Duas plataformas de profissionalização profissional do Google, Ateliê Digital e Skillshop, estão com inscrições abertas em diferentes cursos gratuitos 100% virtuais e com emissão de certificado. As qualificações abordam temas que ensinam a lidar com as ferramentas do site, como o Google Ads e Analytics, além de oferecer aulas em áreas como Marketing Digital e Gestão de Carreiras.

Os cursos têm como objetivo ajudar os trabalhadores a expandir seus negócios ou alavancar sua carreira, além de inseri-los em uma nova área do segmento digital. As formações são direcionadas tanto para iniciantes quanto para quem já atua profissionalmente em alguma área dos cursos. Abaixo, confira um pouco de cada plataforma e os cursos oferecidos.

Google Skillshop

O Google Skillshop é uma versão atualizada do Academy for Ads e disponibiliza as formações em diferentes níveis de conhecimento. Entre as novidades, em comparação com a plataforma antiga, está a inclusão de novos cursos e um sistema de avaliação que ajuda o estudante a se preparar melhor antes de fazer o teste final para obter o certificado. Os interessados devem se inscrever pela Skillshop. Abaixo, confira algumas oportunidades:

– Google Ads

– Google Ad Manager

– Google AdMobGoogle for Education

– Google Analytics

– Google Marketing Platform

– YouTube

– Waze Fundamentals E-Learning

Ateliê Digital Google

Os cursos do Ateliê Digital Google são abertos a todos os interessados, independentemente do nível de habilidades, dos objetivos ou da experiência. Para assistir as aulas de qualquer lugar, basta ter dispositivos com acesso à internet, como celular, tablet, notebook ou computador. Os interessados devem se inscrever pela página do Ateliê Digital. Confira algumas opções de cursos online disponíveis:

– Use o Google para encontrar um Novo Emprego

– Networking Eficiente

– Introdução à Comunicação Corporativa

– Como falar em Público

– Cloud Onboard Online

– Fundamentos do Marketing Digital

– Leve sua Empresa para a Web