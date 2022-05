PM apreende arma e munições durante abordagem em veículo

A Polícia Militar (PM) apreendeu uma arma de fogo e munições durante abordagem em um veículo no início da madrugada desta sexta-feira (13), no bairro Vila Olga Maria, em Rondonópolis (MT).

A PM foi acionada e quando chegou no local encontrou o carro parado e ligado em frente uma residência. O motorista estava dormindo no veículo.

Durante a abordagem foi visualizado no banco traseiro uma maleta preta e dentro do objeto tinha um carregador municiado com treze munições.

Embaixo do banco do passageiro foi encontrado uma pistola .40 municiada com 14 munições intactas, com a numeração raspada.

Indagado quanto a posse da arma, o indivíduo respondeu que trabalha em uma fazenda e que adquiriu a arma para caçar.

Diante do exposto, o suspeito foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.