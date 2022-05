PM instaura inquérito para apurar conduta do policial que dirigia viatura envolvida em acidente

Mônica Louisa de Paula, 22 anos, morreu no último domingo após se envolver em um acidente de trânsito, em Primavera do Leste-MT. A jovem estava em uma motocicleta no momento que colidiu com uma viatura da Polícia Militar. Um caminhão carregado com milho, estacionado irregularmente, teria atrapalho a visibilidade.

Em entrevista à TV Primavera, o tenente coronel Cleiton da Polícia Militar, afirma que houve a abertura um inquérito policial para investigar a conduta do militar que dirigia a viatura no momento do acidente.

