PM prende estelionatários tentando sacar FGTS com documentos falsos na Caixa

A Polícia Militar de Goiás prendeu nesta terça-feira na região de Barra do Garças-MT dois suspeitos de estelionato. Um dos detidos estava em uma agência da Caixa Econômica Federal de Aragarças-GO com um documento falso tentando sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de uma vítima. Ao ser preso, ele disse que agia com mais dois comparsas.

Segundo informações, a PM foi acionada pelo gerente da Caixa, que informou à polícia sobre um possível golpe na agência. No banco, os policiais confirmaram, por meio de uma busca no sistema, que o suspeito estava com um documento falso tentando sacar o FGTS de outra pessoa.

“Ele [suspeito] confessou que vem praticando esses golpes e que agia com mais dois comparsas e que um deles, inclusive, estaria perto. Esse comparsa foi localizado e preso. No carro dele encontramos diversos documentos falsos”, relata o tenente Nereu da PMGO.

Quadrilha

À polícia, os estelionatários disseram que fazem parte de uma quadrilha que aplica esse tipo golpe. O bando, segundo a PM, é chefiado por hacker que ‘orquestra’ todos os golpes e também é responsável pela fabricação dos documentos falsos.

Ainda conforme da PM, os criminosos são de Goiânia-GO e teriam chegado à Aragarças nesta madrugada, especialmente para tentar sacar o FGTS na Caixa.

O terceiro envolvido conseguiu fugir, mas a polícia continua as diligências com a finalidade de prendê-lo.