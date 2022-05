PM prende quatro pessoas e impede furto a banco em Nova Mutum

Policiais militares da Força Tática frustraram uma tentativa de furto a uma agência bancária e prenderam três homens e uma mulher, com idades entre 21 e 26 anos, na madrugada deste domingo (01.05), em Nova Mutum. Com os suspeitos, a PM apreendeu os equipamentos que estavam sendo utilizados no crime.

Por volta de 02h15, as equipes da Força Tática estavam em rondas pela região central quando receberam denúncias via 190 que informavam sobre suspeitos andando pelo telhado de um banco. Ao mesmo tempo, outra equipe abordou um veículo Ônix azul, que estava com a placa tampada por um papel metálico.

Em vistoria, foi constatado se tratar de um carro que fazia corridas por aplicativo com dois ocupantes, um homem e uma mulher. Na busca veicular, os policiais encontraram alguns materiais comumente utilizados para corte de cofres de agências bancárias.

Questionado, o motorista do carro disse que tinha deixado outros dois suspeitos no banco, e que eles afirmaram que iriam tentar invadir o cofre do estabelecimento. Diante da situação, a dupla de passageiros foi detida pela equipe que realizou a abordagem.

Mais equipes da PM foram acionadas e realizaram cerco à agência bancária. Os policiais entraram no local e encontraram os dois suspeitos no telhado, junto com outros materiais utilizados para corte. Os criminosos foram abordados e receberam voz de prisão em flagrante pela tentativa de furto.

Diante dos fatos, os dois suspeitos que estavam no veículo Ônix e a dupla encontrada no telhado da agência bancária foram levados para a delegacia da cidade, junto com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.