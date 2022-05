Podemos apresenta nomes à AL e Câmara em MT

O Podemos de Mato Grosso realiza nesta quinta-feira (26), em Cuiabá, encontro da legenda com a presença de lideranças nacionais do partido, vereadores e os pré-candidatos inscritos nas chapas para a disputa eleitoral de estadual e federal. O evento será às 19 horas, em auditório do Hotel Paiaguás.

“A reunião servirá para apresentarmos nossos pré-candidatos, bem como dar ponta pé inicial para a mobilização da eleição deste ano, onde vamos buscar realizar novos encontros em cidades polos de Mato Grosso para atos de filiações e discussões visando à elaboração de propostas do Podemos por um Mato Grosso mais desenvolvido e justo para todos”, explicou o presidente do Podemos em Mato Grosso, o vereador Dilemário Alencar.

O encontro contará com a presença da presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu, e de membros da executiva nacional. Também estará presente a presidente nacional do Podemos Mulher Márcia Pinheiro.

Nas chapas de estadual e federal do Podemos consta a presença de 10 vereadores eleitos pelo partido em 2020. Entre eles, os vereadores Dilemário Alencar e Wilson Kero Kero de Cuiabá, Adriano Carvalho de Primavera do Leste, Luciano Silva de Alta Floresta, Arnildo Neto de Diamantino, Lennon Corezomaé de Barra do Bugres, Elaine Antunes de Tangará da Serra e Marcelo Bugel de Campo Novo do Parecis. Constam também, os nomes do ex-vereador Marcelo Bussiki, que disputou o cargo de vice-prefeito, do suplente de vereador Valdemir da AMM, que recentemente assumiu o cargo, e do advogado Sandro Saggin, que disputou a prefeitura de Barra do Garças.

“No encontro abordaremos sobre a nossa meta de eleger neste ano dois representantes do nosso partido para a Assemblei Legislativa e de um representante para a Câmara Federal. Servirá também, para debatermos a conjuntura política estadual e nacional”, pontuou o vereador Dilemário Alencar.