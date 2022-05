Polícia apreende tablete de pasta base de cocaína em apartamento de suspeito de furto

Um homem de 53 anos foi preso na quinta-feira (19) pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá após ser flagrado com um tablete de pasta base de cocaína.

A droga foi localizada no apartamento do suspeito pela equipe Derf que foi ao local para cumprir um mandado de busca e apreensão decorrente de uma investigação sobre furto qualificado mediante fraude.

Nas buscas no interior do imóvel, localizado no bairro Jardim Europa, os policiais localizaram o entorpecente no quarto do suspeito, que declarou que o tablete de pasta base estaria com ele há alguns dias.

Diante do flagrante, ele recebeu voz de prisão do delegado Henrique Madureira e foi conduzido à Derf de Cuiabá, onde foi autuado por tráfico de drogas.

O mandado de busca e apreensão foi deferido pelo juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital (NIPO).