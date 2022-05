Polícia Civil afirma que traficante preso pela PM não é autor de roubo contra empresário

Em nota à imprensa, a Polícia Judiciária Civil afirmou que continua com as investigações para identificar os autores do roubo contra o empresário Manoel Messias Lopes Filho ocorrido na noite de quarta-feira (25) e que o suspeito, preso pela Polícia Militar na noite de ontem (26), não é um dos autores do crime.

“Não procede que uma pessoa conduzida pela PM em Rondonópolis nesta quinta-feira (26) seja um dos autores do roubo ao empresário Manoel Messias Lopes Filho. A DERF de Rondonópolis continua com a investigação para identificar os autores do roubo” afirmou a nota.

Manoel Messias teria sido empurrado durante o assalto e acabou batendo a cabeça. Ele foi para casa, passou mal e acabou morrendo no hospital.

Ontem, a Polícia Militar prendeu uma pessoa apontada como suspeita. Na casa foi encontrado um simulacro de arma de fogo, dinheiro, balança de precisão e uma roupa igual a utilizada no crime.