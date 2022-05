Polícia Civil apreende cerca de 800 munições de vários calibres que seriam comercializadas

Um carregamento com cerca de 800 munições de diferentes calibres foi apreendido pela Polícia Civil, na manhã de sexta-feira (06.05), no município de Confresa (1.160 km a nordeste de Cuiabá), durante a operação “Molon Labe”.

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), para cumprimentos de mandados de busca e apreensão domiciliar. Um homem de 52 anos foi preso em flagrante por posse irregular de munição e comércio ilegal de munições.

Em diligências para apurar ocorrências de furto de gado registradas na região, os policiais civis identificaram um grupo de indivíduos articulados para cometerem suposto comércio ilegal de armas de fogo e munições em Confresa.

De posse dessas informações a equipe da Derf passou a ampliar as investigações, visando desarticular os envolvidos na prática criminosa. Após levantamentos realizados mediante técnicas de investigações foi possível colher materialidade dos fatos.

Diante dos indícios formalizados no inquérito policial, o delegado Bruno Gomes Borges representou pelos pedidos de busca e apreensão decretados pela Justiça. Com as ordens judiciais expedidas os policiais civis foram até o endereço alvo no bairro Triunfo.

No local foram localizadas aproximadamente 800 munições intactas e prontas para o comércio. O suspeito de 52 anos foi encaminhado para esclarecimentos. Na Derf de Confresa, o conduzido foi interrogado e autuado pelos crimes de posse irregular de munição e comércio ilegal de munições.

“O preso foi colocado à disposição do Poder Judiciário, e responderá pelos crimes através do inquérito que será concluído e remitido ao juízo competente, para prosseguimento do processo criminal e ao final o suspeuito receba a respectiva penalidade”, destacou o Bruno Gomes Borges.